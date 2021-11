RIVIVI LA DIRETTA - Napoli - Lazio 4-0: poker azzurro, blackout biancoceleste

Serie A 2021-2022 | 14ª giornata

Domenica 28 novembre, ore 20.45

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Formazioni Ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (85' Ghoulam); Lobotka, Fabian Ruiz (85' Malcuit); Lozano (64' Petagna), Zielinski (73' Demme), Insigne; Mertens (64' Elmas). A disp.: Meret, Marfella, Manolas, Juan Jesus. All.: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric (45' Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (60' Basic), Cataldi (75' Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson (55' Zaccagni), Immobile, Pedro (75' Raul Moro). A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Escalante, Akpa Akpro, Muriqi, Romero. All.: Sarri.

ARBITRO: Orsato di Schio

ASSISTENTI: Mondin - Ranghetti

QUARTO UOMO: Cosso

VAR: Di Paolo

AVAR: Vivenzi

SECONDO TEMPO

90' - Niente recupero al Maradona. Vince il Napoli per 4-0.

87' - Altro giallo estratto da Orsato ai danni di Demme.

85' - Ultimi cambi anche Spalletti: esce Fabian Ruiz entra Malcuit, esce anche Mario Rui per Ghoulam.

85' - Quarta rete del Napoli, dalla distanza Fabian Ruiz mette direttamente il pallone in rete.

78' - Giallo per Zavvagni, ammonito per un fallo su Di Lorenzo.

75' - Ultimi due cambi anche per Sarri: esce Cataldi per Leiva, esce anche Pedro per Raul Moro.

73' - Gioco fermo per alcuni minuti a causa dell'infortunio di Pedro costretto a lasciare il campo.

73 - Altro cambio per i padroni di casa: esce Zielinski per Demme.

69' - Luis Alberto sbaglia il tiro e fa ripartire il Napoli, Insigne tenta il tiro a giro ma il pallone termina ampiamente fuori.

67' - Lazio in avanti con un cross di Lazzari che però non trova Immobile in area.

64' - Primi due cambi per il Napoli: Fuori Mertens e Lozano per Elmas e Petagna.

60' - Terzo cambio per la Lazio: entra Basic, esce Milinkovic.

59' - Altro giallo per la Lazio, questa volta ammonito Cataldi.

58' - Reina salva su Mertens! Tiro quasi perfetto del belga che va vicinissimo alla quarta rete del Napoli.

55' - Secondo cambio per i biancocelesti: fuori Felipe Anderson, dentro Zaccagni.

49' - La Lazio prova a portarsi in avanti, buon passaggio di Lazzari per Felipe Anderson che però crossa fuori misura e la palla finisce direttamente fuori.

45' - Cambio in casa Lazio, esce Patric dentro Lazzari.

SINTESI PRIMO TEMPO - Prima frazione di gioco scioccante per la Lazio di Maurizio Sarri che in soli 29 minuti subisce tre gol del Napoli. Prima Zielinski e poi la doppietta di Mertens fanno sprofondare nel buoi i biancocelesti che commettono moltissimi errori difensivi e sembrano non riuscire a trovare la quadra. Da segnalare un tiro insidioso di Immobile e una traversa di Acerbi.

PRIMO TEMPO

46' - Finisce il primo tempo al Maradona, squadre negli spogliatoi con il parziale di 3-0.

45' - Orsato comanda un minuto di recupero.

42' - Hysaj salva la Lazio dal gol, il difensore si immola ribattendo il tiro di Lozano.

40' - Pedro prova un filtrante per Immobile ma Rrahmani ferma tutto e fa ripartire i padroni di casa.

34' - Secondo giallo per la Lazio, questa volta Orsato lo estrae all’indirizzo di Patric per un fallo su Insigne.

31' - Milinkovic tenta la conclusione ma il tiro è debole e termina fuori.

29' - Terza rete del Napoli, la giocata incredibile di Mertens mette fuori gioco Reina e permette al Napoli di andare sul 3-0.

27' - Lazio in pressing, buona ripartenza di Pedro ma Felipe Anderson sciupa tutto e si fa rubare il pallone.

25' - Ancora un'occasione per la Lazio anche sfortunata in questo caso perchè Acerbi colpisce in pieno la traversa.

20' - Strappo poderoso di Immobile che supera Rrahmani in velocità e conclude in porta con il sinistro. Ospina para a terra e si rifugia in calcio d'angolo

19' - Ci prova Lozano dalla distanza. La conclusione dell'esterno messicana termina alta. Reina osserva uscire il pallone

16' - Mischia furibonda in area di rigore della Lazio. Serie di batti e ribatti con il Napoli che non riesce a concludere in porta

12' - Luiz Felipe si addormenta e si fa soffiare il pallone da Mertens. Nella stessa azione, il difensore brasiliano stende Fabian Ruiz e rimedia il cartellino giallo. Era diffidato e salterà Lazio-Udinese

11' - Tiro cross di Luis Alberto che però termina alto. Nessun problema per Ospina

10' - Raddoppio del Napoli. Serpentina di Mertens che semina il panico nella colpevole retroguardia biancoceleste e infila ancora una volta Reina. 2-0 per gli uomini di Spalletti

7' - Napoli in vantaggio. Palla vagante in area di rigore della Lazio. Zielinski ne approfitta e scarica un bolide in porta sul quale Reina non può nulla. Cambia il risultato, 1-0 per gli azzurri.

2' - Patric stende Insigne che lo aveva superato in velocità. Orsato fischia fallo

1' - Orsato fischia, inizia il match del Maradona tra Napoli e Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Dopo il bellissimo omaggio a Diego Armando Maradona squadre in campo per il riscaldamento. Poco meno di mezz'ora al fischio d’inizio del match.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini. Benvenuti alla diretta scritta del match tra Napoli e Lazio, valido per la quattordicesima sfida di Serie A. I biancocelesti dopo la sconfitta maturata all'Olimpico contro la Juventus vogliono tornare a fare punti. La sfida odierna mette in palio punti importanti per gli obiettivi di entrambe le compagini. Fischio d'inizio fissato alle 20.45!