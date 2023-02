RIVIVI LA DIRETTA - Salernitana - Lazio 0-2: la Lazio vince nel segno di Immobile

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 23° giornata

Domenica 19 febbraio, ore 15.00

Stadio Arechi, Salerno

SALERNITANA 0-2 LAZIO (60' Immobile, 69' Immobile)

FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Daniliuc, Bronn, Pirola (75' Lovato); Candreva, Coulibaly, Crnigoj (75' Sambia), Bradaric; Vilhena (45' Valencia), Bonazzoli (59' Kastanos); Piatek (75' Botheim) A disp. Ochoa, Fiorillo, Bohinen, Gyomber, Iervolino, Nicolussi Caviglia. All. Sousa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Vecino (78' Basic), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (86' Cancellieri), Pedro (78' Romero). A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Pellegrini, Fares, Marcos Antonio, Milinkovic. All.: Sarri.

Arbitro: Abisso; Assistenti: Baccini - Rocca; IV Ufficiale: Marinelli; VAR: Fabbri; AVAR: Muto.

Ammoniti: 45' Vecino (L), 55' Pirola (S), 83' Valencia (S)

Espulsi: 89' Bronn

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce 0-2 per la Lazio all'Arechi. I biancocelesti vincono contro la Salernitana nel segno di Ciro Immobile.

90' Saranno 4' i minuti di recupero.

90' Doppio errore di Luis Alberto! Lo spagnolo si lascia parare il rigore da Sepe e sulla ribattuta, al volo, calcia fuori.

89' Doppio giallo per proteste in pochi secondi per Bronn: Salernitatana in dieci uomini.

88' Secondo rigore per la Lazio! Felipe Anderson infila centralmente Cancellieri, reduce da un ottimo movimento. L'attaccante è bravo a tagliare davanti al difensore che lo stende.

86' Esce l'uomo partita Immobile, dentro Cancellieri.

83' Giallo per Valencia che in scivolata stende Cataldi.

82' Luis Alberto calcia sul primo palo da calcio d'angolo, bravo e attento Sepe a metterci i guantoni e avitargli l'euro-gol.

80' Miracolo di Provedel su Valencia. L'attaccante della Salernitana, servito tutto solo al centro dell'area, calcia sul primo palo trovando l'opposizione con il piede del portiere biancoceleste. Tutto, però, viene reso vano da una presunta posizione di fuorigioco di Bradaric.

78' Primi due cambi per Sarri: escono Vecino e Pedro, entrano Basic e Romero.

75' Triplo cambio per la Salernitana: fuori Piatek per Botheim, fuori Crnigoj per Sambia e Pirola lascia il posto a Lovato.

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Non sbaglia Immobile! Dagli undici metri l'attaccante apre il destro e batte Sepe che aveva intuito l'angolo. La Lazio raddoppia con il suo capitano!

67' Rigore per la Lazio! Fraintendimento tra Pirola e Sepe, Immobile si inserisce anticipando il portiere che lo stende.

66' Prova la reazione la Salernitana con Bronn. Colpo di testa di Pirola sul corner di Candreva, Casale respinge e il difensore granata cerca il super gol in rovesciata.

62' Grande lancio di Vecino per Pedro che arriva sul fondo, cerca Luis Alberto al centro ma Sepe legge in anticipo il passaggio.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile sblocca la partita! Bellissima azione sulla destra che libera Marusic, il terzino arriva in area e serve sul secondo palo il capitano biancoceleste che deve solo spingere in porta! Lazio in vantaggio!

59' Seconda sostituzione per Sousa: fuori Bonazzoli, dentro Kastanos.

55' Giallo per Pirola che strattona Felipe Anderson, dopo che il brasiliano lo aveva superato nella sua metà campo.

54' Insidioso il calcio d'angolo di Luis Alberto, è bravo Sepe a respingere con il pugno.

49' Crnigoj decisivo! Bell'azione della Lazio: la palla arriva a Pedro che dalla destra cerca al centro Luis Alberto solo in area, ma l'intervento in anticipo del centrocampista salva la Salernitana.

48' Prima conclusione del secondo tempo per la Lazio: Pedro riceve a destra da Immobile, rientra e calcia sul primo palo dove Sepe blocca con facilità.

45' Primo cambio per la Salernitana: fuori Vilhena, dentro Valencia. Gli stessi undici, invece, per la Lazio.

45' Ricomincia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1' - Fischia due volte Abisso: la prima frazione termina a reti bianche.

45' Ci sarà 1' di recupero.

45' Ammonito Vecino per proteste. La Lazio lamenta un giallo mancato a un giocatore della Salernitana, dopo un intervento su Pedro.

40' Grande chance per la Salernitana: Provedel sbaglia l'uscita sul cross, la palla arriva sulla destra dell'area a Candreva che calcia sul primo palo, ma il portiere della Lazio si fa perdonare con un grande intervento.

37' Sempre attento Provedel che esce bene su un cross insidioso di Candreva.

34' Pedro piazza il tiro ma Sepe è attento! Bellissima azione della squadra di Sarri, lo spagnolo riceve sul centro-sinistra, calcia a giro ma trova un'ottima risposta del portiere avversario. Sulla ribattuta il tiro di Luis Alberto è murato dalla difesa.

29' Tentativo deviato di Felipe Anderson da fuori area che esce alla sinistra di Sepe. Lazio ancora pericolosa.

28' Intercetto decisivo di Patric su Piatek in area di rigore

27' Lazio a un passo dal gol! Bell'azione al limite dell'area: Vecino riceve da Luis Alberto, prova la conclusione dal centro dell'area, ma il tiro deviato da Daniliuc esce di un soffio.

25' Immobile riceve palla sulla trequarti, si accentra e prova una conclusione che, però, termina alta sopra la traversa.

22' Corner basso sul primo palo di Luis Alberto, Felipe Anderson devia la traiettoria con la punta sull'esterno della rete.

21' Pedro ritorna in campo con una vistosa fasciatura al nasco. Ristabilita la parità numerica.

20' Immobile impegna Sepe: grande stop sulla destra del capitano della Lazio sul lancio del compagno, prova il tiro incrociato respinto bene dal portiere granata.

19' Lazio in dieci uomini da qualche minuto. Pedro, dopo una botta al volto, è ancora fuori dal campo sottoposto a medicazioni. Si riscalda Romero.

14' Occasione per la Salernitana: Marusic sbaglia un passaggio in orizzontale, Luis Alberto non riesce a rimediare e si apre un corridoio per Candreva che prova un insidioso destro a incrociare, ma senza trovare la porta.

12' Bell'imbucata di Felipe Anderson per Immobile sulla destra, ma arriva la chiusura con i tempi giusti di Daniliuc.

10' Bell'accelerazione di Marusic che si accentra dalla destra, prova il sinistro da fuori ma Sepe blocca in due tempi.

7' Tiro di Piatek dal limite, blocca facilmente Provedel.

6' Rimpallo su Patric che favorisce un contropiede della Salernitana, Candreva riceve sul centro-destra e prova il tiro in diagonale, ma è bravo Hysaj a murare in corner.

2' Calcio d'angolo di Luis Alberto sul primo palo, respinge bene la difesa granata.

1' Fischia Abisso: inizia Salernitana - Lazio.

AGGIORNAMENTO 15.00 - Ritarda il fischio d'inizio di Salernitana - Lazio a causa di un buco nella rete di una delle due porte.

AGGIORNAMENTO 14.45 - Prima del fischio d'inizio è intervenuto anche Maurizio Sarri. (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO 14.30 - Salernitana e Lazio in campo per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO 14.20 - Nel pre-partita di Salernitana - Lazio è intervenuto Ivan Provedel. (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO 14.15 - Milinkovic non sarà a disposizione di mister Sarri per Salernitana - Lazio (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana - Lazio. La squadra di Maurizio Sarri torna a giocare in campionato, dopo la vittoria in inferiorità numerica contro il Cluj. I biancocelesti affronteranno la Salernitana allo Stadio Arechi con l'obiettivo di tornare a conquistare i tre punti in Serie A che mancano dal 24 gennaio, quando a Lazio si impose per 4-0 contro il Milan. Il fischio d'inizio della sfida, valevole per la ventitreesima giornata, è programmato per le ore 15.00