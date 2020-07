RIVIVI LA DIRETTA - Udinese - Lazio: 0-0: palo di De Paul al 96'

SECONDO TEMPO - PREMERE F5 O RICARICA PER AGGIORNARE

96' - FINISCE QUI, 0-0

96' - Palo di De Paul che riparte su un erroraccio di Acerbi

95' - De Paul rientra sul destro e calcia altissimo

93' - Palla strepitosa di Cataldi per Milinkovic che non riesce di testa a girare verso la porta

90' - Cinque di recupero

88' - Bella azione della Lazio in pressing, Adekanye arriva al tiro, deviato, che quasi scavalca Musso

83' - Entra Samir per Nuytinck. Intanto punizione totalmente inventata ai danni della Lazio. Ammonito Luis Alberto per proteste

81' - Uscita intelligente di Strakosha che anticipa Lasagna a 40 metri dalla porta tutto solo

78' - Parolo strepitoso al centro dell'area toglie il pallone dalla disponibilità di Lasagna. Doppio cambio: entrano Djavan Anderson e Adekanye, escono Lazzari e Caicedo

77' - Grande anticipo di Lukaku su De Paul dopo un'azione insista dell'Udinese

76' - Samir quasi pronto per Nuytinck che crolla a terra e non ce la fa più

73' - Luiz Felipe strepitoso chiude Teodorczyk, poi esce in favore di Cataldi.

69' - Subito Teodorczyk prova la giocata, conclusione forte ma nettamente fuori

68' - Esce Okaka, entra Teodorczyk

67' - Buca Acerbi, palla arretrata di Lasagna per De Paul, blocca Strakosha a terra

66' - Combinazione fra le due punte, palla a Milinkovic che calcia con l'esterno destro malamente

65' - Bella incursione di Bastos, che rientra sul mancino e calcia alto di poco

62' - Bella azione della Lazio con Luis Alberto che lancia Milinkovic, palla al centro, ma ne Caicedo ne Immobile riescono a concludere

60' - Missile di De Paul, grande parata di Strakosha sotto la traversa

59 '- Lancio di Acerbi per Milinkovic, bella sponda per Caicedo che però viene chiuso

58' - Fofana vede Lasagna tutto solo davanti a Strakosha, palla lunga per fortuna della Lazio

55' - De Paul prova il tiro a giro dal limite, palla deviata in angolo

53' - Lasagna ruba palla a Luiz Felipe, ma con Okaka libero a porta vuota preferisce la conclusione, Strakosha salva col piede destro

51' - Escono Jony e Radu, entrano Lukaku e Bastos

49' - Regalo incredibile di Milinkovic per Lasagna che calcia un missile, si immola Luiz Felipe

48' - Cross di Luis Alberto per Acerbi che non arriva per un soffio

47' - Cross di Jony a memoria per Milinkovic, deviazione e angolo

46' - Cross di Lasagna, arriva Okaka che mette dentro. Palla che però era nettamente uscita sul cross.

45' - Si riparte!

PRIMO TEMPO - PREMERE F5 O RICARICA PER AGGIORNARE

47 - Fine primo tempo

46' - Ammonito Stryger Larsen nell'Udinese

45' - Due minuti di recupero

42' - Caicedo stoppa in area di rigore, appoggia a Milinkovic che calcia Jajalo più che il pallone...

41' - Sponda di Milinkovic per Immobile, palla di poco lunga

39' - Ammonito Luiz Felipe per fallo in ritardo su Okaka

36' - Dopo minuti concitati, la Lazio attacca nuovamente con un buon cross di Lazzari, debole la deviazione di testa di Caicedo. Inizia a diluviare...

30' - Caicedo finisce a terra in area di rigore, fallo che c'era ma purtroppo anche il fuorigioco

30' - Cross di Sema, schiaccia col piatto Becao, Strakosha mette in angolo

28' - Lazzari crossa morbido per Immobile, tiro al volo, blocca Musso. Peccato.

27' - Stryger Larsen pericoloso nell'entrare in area da sinistra, calcia debole e blocca a terra Strakosha

25' - Pazzesco gol divorato da Luis Alberto che fa partire l'azione e poi dopo il cross di Lazzari arriva sul dischetto, tiro alto!

24' - Missile di Lazzari dai 25' metri, miracolo di Musso! Che tiro!

24' - Traiettoria velenosa di Luis Alberto da punizione, De Maio quasi se la mette dentro!

21' - Fuga di Lasagna sulla sinistra, palla che arriva a De Paul, cerca l'incrocio dei pali lungo e palla fuori di un soffio

20' - Lasagna dal limite dell'area prova a calciare verso la porta, palla alta dal limite dell'area

19 '- Errore clamoroso di Jony che lancia Lasagna in campo aperto, palla per De Paul che non riesce a chiudere il triangolo

18 ' - Lazio in pressing, Parolo recupera palla al limite dell'area, calcia col sinistro, palla fuori

15' - Caicedo ammonito per una sbracciata su Becao

14' - Destro di Luis Alberto, palla troppo schiacciata che finisce fuori

11' - Giocata spaziale di Luis Alberto che salta Okaka, serve Immobile che calcia, tiro deviato in angolo

9' - Grande giocata di Lazzari che viene chiuso sul lungo, dribbla allora verso l'intero e calcia potente col mancino, palla alta

6' - Gioco di prestigio di Luis Alberto su De Paul, Jony non riesce ad entrare in area

4' - Radu ha qualche problema in seguito alla botta. Bravo Luiz Felipe a chiudere l'offensiva friulana al centro dell'area

2' - Brutto fallo di Okaka su Radu. Cartellino giallo per l'attaccante che era diffidato.

1' - Partiti! È cominciata Udinese-Lazio sotto la pioggia.

0' - Amici de Lalaziosiamonoi.it, Mirko Borghesi vi dà il benvenuto nella diretta live del match fra l'Udinese e la nostra Lazio! Tutto pronto alla Dacia Arena. Di seguito le formazioni ufficiali.

Serie A 2019/20 - 33ª giornata

Dacia Arena di Udine - Mercoledì 15 luglio 2020, ore 21:45

Probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Becao, De Maio; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Mazzolo, Becao, Palumbo, Jajalo, Teodorczyk, Zeegelaar, Nestorovski. All. Gotti

Indisponibili: Prodl, Mandragora

Squalificati: nessuno

Diffidati: Fofana, Nestorovski, Okaka, Troost-Ekong

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Silva, D. Anderson, Cataldi, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Adekanye. All. Inzaghi

Indisponibili: Lulic, Marusic, Correa, Leiva

Squalificati: Patric

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari, Lucas Leiva

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo

Assistenti: Tolfo e Rocca

Quarto uomo: Serra

VAR: Massa

AVAR: Mondin