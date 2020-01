Roma - Lazio, la designazione arbitrale: ecco chi dirige il derby

Attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito della FIGC, è stata nominata la squadra arbitrale del derby di domenica 26 gennaio. La sfida tra Roma e Lazio sarà diretta da Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Alassio e Peretti gli assistenti, Pasqua quarto uomo, Mazzoleni al Var e Schenone assistente Var.

PRECEDENTI: Gianpaolo Calvarese ha diretto la Lazio in 21 occasioni. Il bilancio è positivo: 15 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio tra i biancocelesti e il fischietto di Teramo rievoca dolci ricordi e qualche sbavatura per il fischietto: Riyad, 22 dicembre, Inzaghi e i suoi alzano in cielo la Supercoppa italiana con il 3-1 alla Juventus di Sarri. Non benissimo in quell'occasione Calvarese, con un espulsione mancata a Matuidi per un intervento durissimo a inizio gara su Luis Alberto.