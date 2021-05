Torino, Cairo insiste: “Immobile? I cascatori non mi piacciono. La Lazio ci diceva...”

Urbano Cairo rincara la dose. Non contento delle accuse rivolte a Ciro Immobile, dopo la partita di ieri tra Lazio e Torino, il presidente granata ha aggiunto: "Immobile? Il sangue agli occhi va benissimo, mentre mi piacciono di meno i cascatori e chi cerca rigori, protestando platealmente. C'era nervosismo, per me è tutto chiuso. La partita? Sono stato insultato per tutto il tempo e c'era una tensione incredibile. A un certo punto ho detto basta. Ho visto cose non belle, anche delle aggressioni. I calciatori laziali dicevano ai nostri 'andate in B'". Queste le sue parole in un'intervista rilasciata a Radio Sportiva.

Pubblicato il 19/05