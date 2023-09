UFFICIALE - Lazio, Fares è un nuovo giocatore del Brescia: il comunicato

Mancava solo l'ufficialità, arrivata in questi minuti. Mohamed Fares saluta la Lazio con la formula del prestito per trasferirsi al Brescia. Come spiegato ieri sera, dopo il rinnovo con i biancocelesti fino al 2026, restavano da limare solo gli ultimi dettagli. Questo il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Salim Fares a favore del Brescia Calcio". Qui sotto il post del Brescia con cui annuncia l'arrivo del terzino:

Pubblicato il 06-9 alle 18:00