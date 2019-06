Calciomercato Lazio, Perinetti (ds Genoa): "Romulo? Ha fatto bene, ma decide Lotito"

NAPOLI - In occasione dell'evento del Premio Football Leader a Napoli, Lalaziosiamonoi.it ha intercettato in esclusiva il direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti, il quale si è espresso sul collega Tare e sul riscatto di Romulo: "Tare? Lui è uno dei dirigenti più bravi e illuminati in Italia. Riesce sempre a coniugare le necessità tecniche con le disponibilità economiche. Lotito è stato lungimirante nel vedere in lui queste caratteristiche e penso che lui sia quello che ha fatto meglio negli ultimi anni. Il riscatto di Romulo? Questo lo sa la Lazio, loro hanno il diritto di riscatto, vedremo se lo eserciteranno. È un giocatore importante e di personalità, ha fatto molto bene".

Pubblicato il 4/06 alle ore 17.36