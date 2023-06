Lazio, Binance non sarà più lo sponsor sulla maglia: il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio e Binance si sono legate con un contratto di due anni più opzione per il terzo (stagioni 2021/22, 2022/23 e opzione per il 2023/24), ma dal prossimo anno Binance non starà più sulla maglia biancoceleste. Perché? Come riferito questa mattina da Alessio Buzzanca nella trasmissione Sei Volte Buongiorno ai microfoni di Radiosei, l'accordo tra la Lazio e la società di crypto prevede due anni come 'main sponsor' e uno come sponsor normale (non sulla maglia). Dal momento che Binance non ha esercitato l'opzione per il terzo anno, la società capitolina si è messa alla ricerca di un nuovo nome che possa apparire sulla maglia in una stagione in cui la Lazio giocherà: Champions League e Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Pubblicato il 07/06