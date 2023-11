Lazio - Celtic, Dell'Anna (Il Calcio Scozzese): "Ecco che gara mi aspetto all'Olimpico"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’imminente Lazio-Celtic, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Enrico Dell’Anna de Il Calcio Scozzese.

Che tipo di partita bisogna attendersi tra Lazio e Celtic? Analoga o differente rispetto all’andata?

“Una partita analoga rispetto all'andata. Il Celtic, infatti, tenta sempre di imporre il proprio gioco, a prescindere dall'avversario. Per riuscire ad avere il più possibile la palla a disposizione, appena perso il possesso vanno subito ad aggredire i portatori di palla avversari per recuperare la palla. Non vogliono mai snaturare il loro gioco. Peraltro, entrambe le squadre sono reduci da due passi falsi in campionato. La Lazio ha perso malamente a Salerno, il Celtic ha pareggiato in casa contro il Motherwell che, vista la differenza abissale tra le due squadre, è come una sconfitta”.

Sotto quali aspetti l’attuale Celtic potrebbe insidiare la Lazio?

“Può insidiare la Lazio attraverso l'intensità e, come detto, attraverso il pressing ultra-offensivo. Il Celtic giocherà libero di testa, al 99% è fuori sia dalla Champions che dall'Europa League, ma, come tutte le squadre scozzesi, ha un orgoglio smisurato e verrà a Roma per fare risultato. Anche perché pareggio e soprattutto vittoria in Champions League garantiscono un discreto introito, soprattutto se consideriamo i modesti premi e introiti tv che ci sono in Scozia”.

Quali calciatori del Celtic, per attuale rendimento, potrebbero fare “più male” alla Lazio?

“Il giapponese Kyogo Furuhashi ha realizzato ben 62 gol in maglia Celtic: bel bottino considerato che gioca a Celtic Park da nemmeno due anni e mezzo. L'honduregno Luis Palma è l'esterno offensivo con il rendimento migliore finora in stagione e vede discretamente la porta. Occhio però anche a David Turnbull e Matt O'Riley, due centrocampisti con il vizietto del gol”.

