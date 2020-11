Lazio, Milinkovic a breve nella Capitale: domani le visite mediche

Buone notizie in arrivo per Simone Inzaghi dopo il ritorno di Luiz Felipe. Anche Sergej Milinkovic-Savic, in questi giorni in Serbia per trascorrere la quarantena da Covid-19, dovrebbe essere già domani nella Capitale e svolgere le visite mediche. Il 'Sergente' avrebbe, infatti, ottenuto il via libera per tornare in Italia a fronte del tampone negativo. Al termine delle visite mediche, salvo sorprese, si aggregherà alla squadra dove riprenderà il lavoro lì dove l'aveva interrotto. Nel mirino c'è la gara contro l'Udinese di domani.

