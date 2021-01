Lazio - Parma, gol di Muriqi o autorete di Colombi: la decisione della Lega

La Lazio supera 2-1 il Parma all'Olimpico e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove troverà l'Atalanta di Gasperini. Gara tutt'altro che semplice per i biancocelesti che trovano il gol vittoria al 90esimo minuto grazie a una girata aerea di Muriqi. Come riportato dal sito della Lega, però, non si tratta di gol dell'attaccante kosovaro, bensì di autorete del portiere ospite Colombi. Dopo il colpo di testa di Muriqi la palla si stampa sul palo e, prima di terminare in fondo al sacco, sbatte sulla schiena dell'estremo difensore che cambia la traiettoria del pallone. Ci sarà dunque ancora da attendere per vedere il primo gol del Pirata in maglia biancoceleste.

Pubblicato 21/01/21