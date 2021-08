Lazio, quante soddisfazioni per i "baby biancocelesti": 10 i convocati in nazionale

Proseguono i riconoscimenti per il settore giovanile della Lazio. Dopo anni d'improduttività, infatti, tanti giovani biancocelesti stanno trovando spazio e fiducia nelle rispettive nazionali. Basti pensare che, come raccolto dalla nostra redazione, sono già dieci i baby talenti chiamati nelle proprie selezioni. E il dato appare ancor più positivo se si considera che tutto ciò è arrivato prima dell'inizio della stagione. L'ultima convocazione, in ordine di tempo, è quella che riguarda Fabio Ruggeri. Il difensore classe '2004 è stato chiamato dall'Italia Under 18. E non è il solo. Insieme a lui, il ct Franceschini ha scelto anche Giordano Rossi e Valerio Crespi, uno centrocampista, l'altro attaccante. Anche l'ex biancoceleste Bernardo Corradi, ora alla guida dell'Italia Under 17, ha "pescato" in casa Lazio, inserendo nelle convocazioni Diego Brasili, Alessandro Milani, Federico Magro e Antonio Troise. Quest'ultimo ha trascorso anche qualche giorno insieme alla prima squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore, salvo poi tornare a Roma e lasciar il posto ad altri biancocelesti.

NON SOLO ITALIA - Ma i "talentini" della Lazio non stanno trovando spazio solo nell'Italia. Lo conferma Shuan Muhammad, attaccante italo-iraqeno classe 2003, chiamato nell'Iraq Under 20 per la Arab Cup. Competizione simile all'Europeo nostrano che prenderà il via il prossimo 1° dicembre. Il classe 2005 Matteo Dutu, invece, è stato convocato dal ct della Romania Under 17. Lo spazio in Nazionale è una costante che sembra riguardare ogni categoria biancoceleste. Chiude, solo per il momento, questa serie di giovani campioni, Valerio Gelli, tra i preconvocati di Zoratto in vista del raduno azzurro che prenderà il via il prossimo 21 agosto.

