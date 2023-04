Lazio, Zaccagni: "Vi spiego da dove nasce il gol con Luis Alberto. Su quello annullato…”

TUTTOmercatoWEB.com

Uno straordinario successo allo Stadio Olimpico di Roma per la Lazio di Maurizio Sarri. Prima il gol di Milinkovic-Savic, poi Rabiot che beffa Provedel e infine, la chiosa di una serata perfetta la mette l’asse magico Luis Alberto-Zaccagni. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn Mattia Zaccagni: “Siamo veramente contenti, stasera era importante e abbiamo risposto benissimo sul campo per la classifica. Magari in altre situazioni soffrivamo di più ma stasera siamo stati negli ultimi minuti schiacciati e comunque abbiamo subito poco, è un gran passo avanti. 10 gol o secondo posto, qual è il più bello? Sono bellissimi entrambi ma il secondo posto vale di più. Luis Alberto? Ieri in allenamento è successa un’azione simile, Luis me l’ha data di tacco ugualmente e il difensore l’ha intercettata, mentre oggi è riuscita perfettamente e mi ha dato una palla strepitosa. Esultanza? L’avevamo già fatta in passato e l’abbiamo rifatta oggi. E’ difficilissimo ora, ci sono tante squadre lì, basta perdere qualche punto che subito hai qualche avversario addosso. Quanti gol voglio fare ancora? Ora sono 10 e non voglio fermarmi, mi piace migliorarmi e voglio continuare su questa strada. La dedico a Chiara alla mia compagna”.

L'arciere ha parlato anche a Lazio Style Channel: "È il tuo gol ormai? Veramente contento. Più della metà del gol è di Luis. Esultanza? Settimana scorsa avevamo deciso al decimo gol di fare il gesto del 10 e la T di mio figlio. Felicissimo per gol e vittoria. Continuiamo su questa strada. Tutte le big? Dato che ci aiuta sotto l’aspetto mentale e dal punto di vista della classifica. Abbiamo molti scontri diretti a favore. Squadra più matura? Abbiamo lavorato tanto su tanti aspetti. Siamo migliorati è maturato. Queste partite le soffrivamo di più. Oggi siamo stati impeccabili. Il gol annullato? Avevo il dubbio di essere oltre. L’ho detto anche a Sergej nello spogliatoio. Io ero partito sul suo stop e lui ha fatto un tocco in più. Non sapevo se alle spalle mi tenevano in gioco. Stiamo cercando di migliorare tutte le lacune. Il lavoro settimanale paga. Tifosi?Straordinari stasera. Avevo letto che la curva sarebbero stati il dodicesimo. Questa sera sono stati dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo”.

Pubblicato l'8/04