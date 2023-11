Papadopulo: "Il Dall'Ara un campo tosto, ma la Lazio può bissare la Champions"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riguardo all’imminente match tra Bologna e Lazio, abbiamo intervistato in esclusiva Giuseppe Papadopulo, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Molto aperta, perché da una parte c’è la Lazio di Sarri, sempre stimolante da osservare tatticamente, dall’altra il Bologna, che ha tutte le carte in regola per fare bene. Per me Thiago Motta è uno dei migliori allenatori emergenti della Serie A”.

Sotto quali aspetti il Bologna potrebbe insidiare tatticamente la Lazio?

“Il Dall’Ara è sempre un campo tosto. Inoltre ci sono giocatori nuovi nel Bologna che si sono ambientati in tempo record. Dovrà essere molto abile Sarri nel prepararla”.

A proposito di calciatori nuovi: quello che, a tuo avviso, ha avuto il miglior impatto sui biancocelesti?

“Secondo me Guendouzi. Oltre che alla tecnica, mi ha colpito per la rapidità precoce con cui si è adattato al calcio italiano. Non può che continuare a crescere e caricarsi la Lazio sulle spalle”.

Come ti spieghi questa “altalena” che caratterizza i risultati della squadra di Sarri?

“Secondo me ha ragione Sarri quando dice che ci vuole del tempo, perchè questa è una squadra che ha bisogno di crescere e acquisire ancora una certa mentalità. La Champions, a livello di percorso, non può che essere un toccasana sotto questo punto di vista: farà maturare tanti calciatori”.

A quale obiettivo stagionale può puntare l’attuale Lazio?

“La scorsa stagione è stato fatto qualcosa di irripetibile. Per me ci sono tutte le carte in regola affinché la Lazio, con questo potenziale, possa arrivare tranquillamente tre le prime quattro”.

