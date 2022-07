UFFICIALE - Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore, campione d'Italia con il Milan la scorsa stagione, vestirà la maglia della sua squadra del cuore. La società biancoceleste lo ha reso noto, almeno per il momento, con tre emoticon pubblicate sui social: l'aquila, "back" e la casa. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Alessio Romagnoli che legherà le parti per i prossimi cinque anni". Inizia ufficialmente l'avventura del centrale nato ad Anzio con la "sua" Lazio. Questa mattina le visite mediche nella Capitale, in tarda serata il suo arrivo in ritiro con Gila e Maximiano. Da martedì mattina Romagnoli sarà sul prato verde dello Zandegiacomo con il resto dei compagni.

Pubblicato il 12/7 ore 19:30