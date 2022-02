Calciomercato Lazio: Lotito insiste per Romagnoli, contatti avanzati per Sergio Rico: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta vivendo un vero tour de force tra impegni di campionato e d'Europa League. Tuttavia, il calciomercato, concluso da meno di un mese, non smette di ricevere attenzioni. Soprattutto perché a fine stagione la rosa biancoceleste è destinata a subire una rivoluzione. Con l'assenza di Ciro Immobile e Jovane Cabral. non ancora in condizione, si sta facendo sentire la scelta della dirigenza di non regalare un vice a Maurizio Sarri. Le note negative vengono parzialmente spazzate via da un Mattia Zaccagni "on fire", acquistato dalla Lazio tramite il prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni. Ad oggi ne vale almeno il triplo. Ecco allora che, sulla scia dell'entusiasmo regalato dall'ex esterno del Verona, Lotito vuole rituffarsi nel mercato e insiste per Alessio Romagnoli, un profilo divenuto ancor più "urgente" dopo le voci che vorrebbero Luiz Felipe a un passo dal Betis Siviglia. Il difensore del Milan è in scadenza di contratto, sarebbe un acquisto a parametro zero che andrebbe a rinforzare un reparto troppo spesso messo sul banco degli imputati.

GLI ALTRI - Contatti avanzati, riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, per Sergio Rico. Il futuro di Strakosha, anche lui in scadenza, è tutt'altro che chiaro e Reina, diventato il portiere di "coppa" non sembra più in grado di garantire continuità quando chiamato in causa. In virtù di questo s'è reso necessario l'acquisto di un portiere d'esperienza ma su cui costruire la Lazio del futuro. Lo spagnolo è al Maiorca, in prestito dal Psg: il suo nome continua ad essere accostato ai biancocelesti. Emerson Palmieri e Matia Vecino, infine, continuano a essere due giocatori che godono della stima di Sarri e che l'allenatore sarebbe ben contento di accogliere nella Capitale. Da definire, infine, il futuro dello stesso tecnico. Il contratto che lo lega alla Lazio scadrà nel 2023, ma la firma sul rinnovo continua ad essere rimandata.

Pubblicato il 19/02

