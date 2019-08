Europa League, ecco il calendario della Lazio: esordio in trasferta

La Uefa ha diramato il calendario completo di date e orario della fase a gironi di Europa League. La Lazio, inserita nel gruppo E, darà il via al suo cammino in trasferta a Cluj il 19 settembre alle 18.55. Prima casalinga il 3 ottobre alle 21 contro il Rennes. Si vola a Glasgow contro il Celtic il 24 ottobre alle 21. Classico doppio confronto al giro di boa, ancora con gli scozzesi, stavolta all'Olimpico il 7 novembre ore 18.55. Altra sfida interna, stavolta col Cluj, a Roma, il 28 novembre ore 21. Per poi chiudere il 12 dicembre, in Francia, contro il Rennes: appuntamento ore 18.55. Di seguito la grafica con il calendario completo:

Pubblicato il 30/08 alle 16:40