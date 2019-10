Europa League, i risultati delle altre: il Wolfsberger stoppa la Roma, Arsenal e Psv a valanga

AGGIORNAMENTO ORE 23 - Terminano anche le partite delle 21. Vince la Lazio e anche il Celtic, che batte il Cluj conquistando la prima posizione nel girone. Nessuna sorpresa per le altre big. L'Arsenal passa agevolmente contro lo Standard Liegi vincendo con un rotondo 4-0, vincono anche Siviglia e Francoforte di misura. Ecco i risultati finali.



Arsenal - Standard Liegi 4-0

Celtic – Cluj 2-0

Dudelange – Quarabag 1-4

Guimaraes – E. Francoforte 0-1

Krasnodar – Getafe 1-2

Lazio – Rennes 2-1

Lugano – Dinamo Kiev 0-0

Malmo – Copenaghen 1-1

Rosenborg – Psv 1-4

Siviglia – Apoel 1-0

Sporting – Lask Linz 2-1

Trazbonspor – Basilea 2-2



Terminate tutte le gare delle 18.55 in questa seconda giornata di Europa League. Il Manchester Utd non va oltre lo 0-0 in casa dell'Az Alkmar, vince all'ultimo respiro invece il Wolverhampton di Pedro Neto e Bruno Jordao in casa del Besiktas. La Roma viene a sorpresa fermata dagli austriaci del Wolfsberg sull'1-1, dopo essere passata in vantaggio con Spinazzola. Nel girone dei giallorossi termina in pareggio anche la sfida fra Istanbul Basaksehir e Monchengladbach. Ecco tutti i risultati.



FC Astana - Partizan 1-2

AZ Alkmaar - Manchester Utd 0-0

Basaksehir - Monchengladbach 1-1

Besiktas - Wolverhampton 0-1

Braga - Slovan Bratislava 2-2

CSKA Mosca - Espanyol 0-2

Ferencvaros - Ludogorets 0-3

Feyenoord - FC Porto 2-0

Oleksandriya - Gent 1-1

St. Etienne - Wolfsburg 1-1

Wolfsberger AC - Roma 1-1

Young Boys - Rangers 2-1



LE PAROLE DI LAZZARI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE