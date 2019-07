Europa League, nel secondo turno il Torino passeggia sul Debrecen

Con un rotondo 3-0 il Torino si aggiudica la partita d'andata del Secondo Turno di Europa League contro il Debrecen, ipotecando di fatto il passaggio del turno, a meno di disastri in salsa ungherese, già dopo i primi novanta minuti. Granata che indirizzano l'incontro già nel corso del primo tempo, grazie alle due reti segnate da Belotti prima ed Ansaldi poi. Zaza, in pieno recupero nel finale, ha griffato la terza ed ultima rete che mette in sicurezza i piemontesi. Appuntamento tra una settimana in Ungheria per chiudere la questione.

