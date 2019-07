Calciomercato Lazio, da Milinkovic a Yazici: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Prosegue senza sosta il ritiro di Auronzo di Cadore e allo stesso modo anche il calciomercato. Si attendono novità sul fronte Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è corteggiato dal Manchester United che ha offerto 75 milioni di parte fissa più 15 milioni di bonus (facilmente raggiungibili). Lotito tiene duro e non si muove dalla richiesta iniziale di 100 milioni. Molto dipenderà anche da Pogba, corteggiato dal Real Madrid. Qualora il calciatore francese dovesse andare in Spagna, gli inglesi proverebbero a portare in Premier il numero 21 biancoceleste. Gazzetta.it parla di un viaggio di Kezman, procuratore di Milinkovic, a Manchester per provare a cercare l'intesa. Nel caso in cui dovesse arrivare la fumata bianca, la Lazio andrebbe diretta su Yazici. Il turco ha dato la priorità assoluta all'Italia e ai capitolini, ma aspetta una chiamata. Bisogna fare in fretta perché in Inghilterra il mercato chiude l'8 agosto, quindi mancano appena due settimane.

GLI ALTRI AFFARI - Cataldi continuerà la sua avventura alla Lazio e si aspetta solo l'ufficialità del rinnovo fino al 2024. Badelj resta in bilico. Ha parlato con Inzaghi e spera che Bordeaux o Fiorentina possano fare un'offerta. Pedro Neto dovrebbe salutare presto. Per il portoghese è sfida a due tra Monaco e Benfica con la Lazio che aspetta. Tounkara, che si sta allenando a Roma con i calciatori fuori dal progetto, piace alla Sambenettese. Il senegalase è in cerca di una sistemazione e ha ricevuto apprezzamenti anche dal Catania. Attenzione a Caicedo poi, che dice no al Boca Juniors e si accomoda al tavolo delle trattative col club biancoceleste per il rinnovo. In caso di esito negativo un occhio va dato ad Kouka, centravani egiziano dello Sporting Braga, alternativa numero uno all'ecuadoriano. Occhio al portoghese Joao Mario, in uscita dall'Inter e nuovamente sotto la guida di Mendes. È stato proposto a Lotito, ma al momento le priorità sono altre.