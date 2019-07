Calciomercato Lazio, Badelj e l'incognita futuro: colloquio con garanzie a Inzaghi

La storia di Cataldi e la Lazio proseguirà, il 2024 è l'anno scelto per la scadenza, un matrimonio che si rinnova. Gerarchie a centrocampo che dunque non cambiano, con Leiva a fare da padrone, contornato dalla qualità di Luis Alberto e (solo al momento) di Milinkovic. Alle sue spalle c'è un Milan Badelj diviso tra un mercato che non decolla e quel "posto fisso" in panchina mal digerito. Martedì pomeriggio - riporta la rassegna stampa di Radiosei - ha avuto un colloquio con Inzaghi prima di rientrare negli spogliatoi: il tecnico ha ribadito le sue volontà a metà campo, ma ha comunque richiesto massimo impegno da parte dell'ex Fiorentina (titolare nell'amichevole di ieri). Badelj spera in un affondo di Fernabahce o del Bordeaux di Paulo Sosa, già suo tecnico alla Viola. Ma senza offerte ufficiali, il croato continuerà comunque a dare il massimo per la Lazio. Garanzia ad Inzaghi.