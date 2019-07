Calciomercato Lazio, Milinkovic-United. Gazzetta.it: "Kezman è a Manchester"

CALCIOMERCATO LAZIO - Fuori Pogba, dentro Milinkovic-Savic: questo lo scenario che sembra delinearsi dalle parti di Manchester. La Lazio sta nel mezzo. Come riportato da Gazzetta.it, nella giornata di oggi Mateja Kezman, agente di Milinkovic, ha raggiunto Manchester per cercare di portare a termine la cessione del proprio assistito. L'offerta da circa 80 milioni dei Red Devils avrebbe trovato il benestare del presidente Lotito, consapevole - di fronte a un'offerta del genere - di dovere accontentare il giocatore. Milinkovic allo United andrà a guadagnare uno stipendo da 5,8 milioni, praticamente più del doppio rispetto a quanto percepito fino a oggi alla Lazio. Per la fumata bianca definitiva manca solo l'ultimo tassello. Un tassello non da poco però: la cessione di Pogba al Real Madrid. Entrambe le parti in causa avrebbero già dato l'ok, restano da perfezionare gli ultimi dettagli. Pogba out, Milinkovic in. La Lazio aspetta.

