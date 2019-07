Calciomercato Lazio, anche la Sambenedettese su Tounkara

Sarà probabilmente in Italia il futuro di Mamadou Tounkara. L'attaccante classe '96, fuori dal progetto tecnico della Lazio e con un contratto in scadenza la prossima estate, è alla ricerca di una nuova avventura dopo aver rifiutato la proposta dello Zemplín Michalovce per proseguire l'esperienza in Slovacchia. Lo spagnolo di origini senegalesi preferisce infatti - complice la nascita della figlia - proseguire la propria avventura nel Belpaese e sta valutando le diverse offerte. L'attaccante, che ha svolto la scorsa settimana anche le visite mediche in Paideia, è stato accostato a giugno al Livorno (Serie B) e nei giorni scorsi al Catania. Che nelle scorse ore ha preso però dal Piacenza nello stesso ruolo il coetaneo Davide Di Molfetta. Adesso è spuntata intanto anche la Sambenedettese. Come riporta tuttosamb.it, il presidente Lotito è legato da un ottimo rapporto con Fedeli e anche Tounkara gradirebbe la destinazione (dove anche quest'anno ha trascorso alcuni giorni di vacanza). Per l'ex Primavera si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo i prestiti in Albania, Svizzera e Slovacchia.

