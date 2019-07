Calciomercato Lazio, per Neto è sfida Benfica-Monaco

Intrigo Pedro Neto. Il giovane portoghese sembrava orientato al Benfica, ma nelle ultime ore il club portoghese era stato superato dal Monaco, che grazie alla regia di Jorge Mendes aveva scavalcato il club di Lisbona. La Lazio per cedere il classe 2000 chiede non meno di 18 milioni, una cifra che il Benfica inizialmente pareva orientata a concedere ai biancocelesti. Nelle ultime settimane, però, la trattativa aveva subito una frenata, tanto che le aquile di Lisbona si erano mosse su altri profili. Pedro Neto, dal canto suo, dopo aver rinunciato all'Europeo U-19, aspettava notizie sul suo futuro, privilegiando di gran lunga l'ipotesi lusitana; anche perché la voglia di tornare a casa è tanta, e il Benfica è società che su un giocatore portoghese esercita non poco fascino. Nonostante ciò, però, nelle ultime ore il Monaco era balzato in pole. La trattativa tra la Lazio e il club del Principato sembrava sul punto di concludersi positivamente; ma in queste ore il Benfica -come riportano i media portoghesi- ha deciso di rilanciare, riportandosi avanti nella corsa al talento ex Braga. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Neto, che aspetta notizie da Lotito e Tare. È battaglia tra Monaco e Benfica, la Lazio aspetta l'offerta giusta.