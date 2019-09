EURORIVALI - Rennes, l'all. Stéphan: "Siamo in difficoltà..."

Non un bel momento per il Rennes. Dopo aver iniziato il campionato con tre vittorie (di cui una prestigiosissima contro il PSG) nelle prime tre partite, i prossimi avversari della Lazio nel gruppo E di Europa League hanno raccolto solamente 2 punti nelle successive quattro gare. A lanciare l'allarme in casa rossonera ci ha pensato l'allenatore Julien Stéphan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Marsiglia (stasera, ore 21:00): "Sono arrivati dei giocatori di valore, ma allo stesso tempo abbiamo perso pedine importanti. A livello numerico non abbiamo combinazioni maggiori rispetto alla scorsa stagione. Ci manca la giusta cattiveria, non riusciamo più a mettere la giusta pressione, sia nella fase di gestione sia in quella di recupero della palla, e questo ci porta a soffrire". Tra quattro giorni il Rennes sbarcherà all'Olimpico per affrontare la Lazio in una partita già decisiva per le sorti delle due squadre in Europa League.

