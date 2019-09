Lazio, le rivali in Europa League: pari del Rennes a Marsiglia. E il Cluj...

Dopo la vittoria contro il Genoa, la Lazio si appresta ad affrontare la seconda giornata di Europa League. All'Olimpico arriva il Rennes, che non sta attraversando un buon momento in Ligue 1. L'avvio di campionato è stato molto promettente, ma nelle ultime cinque giornate sono arrivate 2 sconfitte e 3 pareggi. A Marsiglia gli uomini di Stephan erano andati avanti nel primo tempo grazie all'ex Milan Niang, salvo poi farsi rimontare nella ripresa dal gol di Celeta-Car. L'1-1 però non può soddisfare il club francese, che non vince dallo scorso 25 agosto (2-0 in casa dello Strasburgo). In serata ha giocato anche il Cluj, avversaria della Lazio nella prima giornata di Europa League. Un secco 3-0 al Gaz Metan che porta le firme di Vinicius, Boli ed Emrani. I romeni giovedì se la vedranno con il Celtic nell'altra gara del Gruppo E.

LAZIO, VITTORIA DA BIG

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI

CLICCA QUI PER LA HOME

Pubblicato il 29/09 alle ore 23:23