Lazio, Sarri: "Con i giornalisti rapporto conflittuale. Immobile e Ronaldo..."

Nel corso di un evento in toscana Maurizio Sarri è intervenuto commentando la situazione del giornalismo italiano e sul paragone Immoble-CR7...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri sera Maurizio Sarri ha partecipato, insieme al difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti, a un evento in Toscana. Oltre alle parole sul calciomercato, nel corso di questa serata il tecnico della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni alla redazione FootballItalia.net, inerenti al rapporto con il giornalismo di oggi:

"Il mio rapporto con i giornalisti? E' un po' conflittuale, una volta c'erano solo due o tre giornalisti a seguire la squadra, ora ci sono radio, Tv e siti web. Il livello di professionalità è cambiato, soprattutto con i siti gestiti principalmente da ragazzi senza cultura o esperienza. Tuttavia, non ho pregiudizi e rispetto tutti, rispondendo alle domande di chiunque. Oggi dopo una partita" - continua Sarri -" un allenatore deve fare 18 interviste con diversi media, è pesante. Dopo una vittoria chiaramente è più facile, dopo le sconfitte diventa più difficile. Noi allenatori vorremmo diminuire il numero delle interviste, ma l'obiettivo dei giornalisti è diverso. Oggi i giocatori sono abituati ad ascoltare anche i messaggi esterni, quindi quando vado in conferenza stampa cerco, se la domanda non è ovvia, di mandare loro un messaggio. Il livello delle domande, però, spesso non è così alto, prima di una partita si parla di tutto tranne che di calcio e mi manca farlo".

Al termine della serata Maurizio Sarri ha risposto anche a una domanda del pubblico, in particolar modo di un ragazzo presente, che ha chiesto al tecnico della Lazio chi fosse meglio tra Immobile e Ronaldo. Il mister che li conosce bene, avendoli allenati tutti e due, ha detto:

"Non posso rispondere a questa domanda, ma averli entrambi non sarebbe affatto male (ride, ndr)"