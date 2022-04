MOVIOLA - Genoa - Lazio, con personalità Manganiello: gli episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poker servito per la Lazio nel match numero 8 diretto da Gianluca Manganiello. Sono ora ben 7 le vittorie dei capitolini nei precedenti diretti dal fischietto della sezione di Pinerolo, al netto di una sola sconfitta. Direzione corretta e con personalità, in una gara corretta e con pochi episodi da segnalare. Su tutti, nel primo tempo, l'episodio tra Acerbi e Piccoli, in cui si è ricorso al breve intervento del Var. A seguire i momenti disciplinari salienti del match.

PRIMO TEMPO

28' - Episodio sospetto tra Acerbi e Piccoli al limite dell'area con l'attaccante rossoblù che resta a terra: il replay non chiarisce del tutto la dinamica e, in caso, il contatto sembra avvenuto fuori dall'area di rigore. Dopo un breve silent-check, Manganiello fa riprendere il gioco.

37' - Giallo per Leiva per un intervento in ritardo su Badelj: è il primo cartellino della gara.

45' - Concesso un minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

64' - Regolare la posizione di Immobile al momento del lancio di Luis Alberto in occasione del momentaneo 3-0 della Lazio.

90' - Termina senza recupero la seconda frazione di gara.