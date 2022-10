Senza Ciro tocca ancora a Felipe Anderson: tutti i gol in Europa League

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio dovrà fare a meno di Immobile ancora per diverse gare, ma almeno per il momento il numero 17 può ristabilirsi con tutta calma visto il rendimento straordinario di Felipe Anderson. Per Maurizio Sarri è lui l'uomo designato a prendere il posto di "Ciro". Dopo la straordinaria prova di Bergamo FA7 è chiamato a strascinare i suoi nel match da dentro o fuori contro il Midtjylland in Europa League. Nel corso della sua militanza in biancoceleste in più di qualche occasione ha lasciato il segno nella competizione internazionale.

GOL IN EUROPA LEAGUE - Il primo sigillo risale alla trasferta di Varsavia contro il Legia del 2013. Due anni più tardi ha messo la firma nel 3-1 casalingo contro il Rosenborg nella fase a gironi. A segno anche nei sedicesimi di finale con il Galatasaray conclusasi con il medesimo risultato. Ancor più prolifico nell'edizione 2017/2018 quando dai sedicesimi ai quarti castigò in ordine Steaua Bucarest, Dinamo Kiev e Salisburgo. In tutte e tre le circostanze andò in rete allo Stadio Olimpico. Dal suo ritorno in biancoceleste dopo le parentesi con West Ham e Porto, il fantasista brasiliano ha timbrato il cartellino lo scorso anno a Marsiglia e quest'anno nel match d'esordio contro il Feyenoord. La speranza della società e dei tifosi è che questo idillio con l'Europa League possa proseguire già nel match contro i danesi.