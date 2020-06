FORMELLO - Lazio, almeno un giorno di riposo. Da valutare Luiz Felipe

Cancelli chiusi a Formello. Inzaghi ha liberato la squadra dopo l'amichevole in famiglia andata in scena nella mattinata di sabato. Dopo una settimana di lavoro intenso, il giusto riposo. La squadra dovrebbe riprendere lunedì mattina gli allenamenti, ma non è escluso che il tecnico biancoceleste non conceda ulteriori 24 ore di riposo per tutti, per poi cominciare a preparare sul serio la sfida con l'Atalanta in programma mercoledì 24 giugno. In ogni caso è previsto un nuovo giro di tamponi per tutti così come da protocollo.



Inzaghi ha recuperato Jony, ieri regolarmente in campo. Leiva ha svolto invece un lavoro differenziato con Fonte. Anche Cataldi, come il brasiliano, si allena a parte, ma le loro condizioni non sembrano preoccupare. Assente invece Adekanye, che sta recuperando da un leggero problema muscolare, ma dovrebbe essere riaggregato gradualmente in gruppo questa settimana. Da valutare le condizioni di Luiz Felipe e Andrè Anderson, che sabato hanno interrotto la partitella anzitempo, così come Immobile e Marusic. Per questi ultimi due però, si dovrebbe trattare di una semplice gestione delle forze. Non ci saranno i lungodegenti Lulic e Lukaku.

Pubblicato il 14/06 alle ore 15