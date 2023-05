FORMELLO - Lazio, Cataldi verso il forfait. Sarri riflette sulla difesa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Cataldi verso il forfait, tocca a Marcos Antonio in regia. Il brasiliano oggi pomeriggio ha confermato la presenza in gruppo (a Milano aveva chiuso con la caviglia sinistra dolorante), Danilo invece non ha ancora risolto l’infortunio al polpaccio destro, colpito duro a Milano da Lukaku. L’ecografia di ieri non ha dato un responso incoraggiante, il versamento non si è ancora riassorbito. Troppo rischioso un recupero forzato per il Lecce. Un’ultima valutazione ci sarà comunque a ridosso della partita. Si fanno già i conti con l’assenza certa di Vecino, ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Non ci sono altri indisponibili per il match di venerdì sera, le altre scelte di Sarri dipendono da motivazioni tecniche e tattiche.

DECISIONI. Qualche dubbio in difesa sui terzini, Lazzari prova a insidiare Hysaj come successo nel turno infrasettimanale con il Sassuolo. Patric, titolare coi neroverdi per la squalifica di Romagnoli, cerca di insidiare Casale, autore dell’errore che è costato il vantaggio del Milan. Lo spagnolo è comunque indietro. Davanti si va verso il tridente titolare con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. A centrocampo le decisioni sono forzate: salvo sorprese ci saranno Milinkovic e Luis Alberto con Marcos Antonio, a meno che Sarri non tenga inizialmente fuori uno dei due big.

Pubblicato il 10-05