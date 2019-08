FORMELLO - Lazio, intensità e prime prove anti-Roma. Inzaghi annulla la seduta pomeridiana

Una seduta mattutina intensa e lunga, molto più rispetto a quanto programmato. Mancano quattro giorni al derby, ma Inzaghi ha voglia di cominciare fin da subito a fare sul serio. Sul campo ci sono gli stessi calciatori di ieri. Confermati i rientri in gruppo di Acerbi, Leiva e Caicedo, che svolgono l’intero allenamento in gruppo. Proseguono i progressi anche di Jordan Lukaku, che comincia il lavoro con i compagni, poi salta la fase tattica per dedicarsi a un personalizzato con Bianchini. Regolarmente in campo anche Jony, per il quale si attendono ancora novità sul transfer. Venerdì potrebbe essere il giorno decisivo per l’invio della documentazione. Ancora assenti Wallace, Durmisi e Jorge Silva.

LA SEDUTA – La squadra scende in campo puntuale alle ore 9.30 e dopo una prima fase di riscaldamento inizia un lungo lavoro sul campo centrale. Torello a due tocchi, scatti con gli elastici, cambi di direzione. Il tutto prima di dare il via ad un’ampia fase tattica. I biancocelesti lavorano con intensità, concentrati sulla prossima sfida. Tutti, anche i nuovi, hanno recepito l’importanza della gara di domenica contro la Roma all’Olimpico. Inzaghi e il suo staff danno indicazioni, mischiano le carte per non far trapelare nulla, ma l'impressione è che gran parte dell'undici vittorioso a Marassi possa essere confermato. Quasi due ore di allenamento prima di sciogliere le righe. Annullata infatti la seconda seduta in programma alle 18 e appuntamento a domani pomeriggio, proprio come successo prima della Sampdoria. La squadra ha lavorato bene sul campo, ma anche un po’ di scaramanzia non guasta mai. La settimana pre-derby è ufficialmente cominciata.



Pubblicato il 28/08/2019 ore 12