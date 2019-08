Lazio, Jony attende il transfer in vista del derby: potrebbe arrivare venerdì

Jony è approdato a Roma, pronto a lottare per la causa della Lazio. Un problema burocratico, però, sta bloccando momentaneamente il suo esordio in biancoceleste: ancora non è arrivato il transfer. Il derby è alle porte, tra cinque giorni bisogna consegnare la lista Uefa e il tre settembre quella relativa al campionato. La Real Federación Espanola de Fútbol ha negato l’atteso transfer per volere del Malaga. La Lazio sta pressando gli uffici di Zurigo per ottenere al più presto il via libera. Per poter schierare il giocatore nella stracittadina, la società biancoceleste deve comunicare obbligatoriamente alla Lega di A l’ok della Fifa, alla quale è stato richiesto un transfer provvisorio per permettere a Jony di scendere in campo. E può farlo entro sabato. Inzaghi può contare comunque su Lulic, ormai recuperato. Come riporta l’odierna rassegna stampa di Radiosei, il transfer potrebbe arrivare venerdì. In questo caso Jony si accomoderebbe in panchina, pronto ad entrare in campo in caso ce ne fosse bisogno. L’attesa continua, la Lazio spera di poter schierare il suo nuovo acquisto il prima possibile.

