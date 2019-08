Lazio, staff medico al lavoro: l'infermeria si svuota per il derby

L’infermeria della Lazio non è mai stata così vuota. L’ultimo recupero, in ordine di tempo, è stato quello di Jordan Lukaku, tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Un successo che porta la firma dello staff sanitario biancoceleste. Medici e fisioterapisti, un team che è riuscito laddove altri in passato avevano fallito. E in vista del derby Inzaghi può sorridere, con la rosa al completo e l’imbarazzo della scelta. I meriti ovviamente vanno condivisi. In cima alla lista c’è il dottor Rodia, confermato come responsabile del reparto sanitario, coadiuvato da Meli e Morelli. L’ex medico della Primavera, promosso in prima squadra. Un merito riscontrato con il lavoro sul campo, tra i protagonisti della promozione della formazione guidata da Bonacina nella massima serie di categoria. Da qui la decisione di metterlo al servizio dei grandi. Poi si passa al settore fisioterapico, con Valerio Caroli, l’esperto Giorgio Gasparini (ex Milan) e la novità Alex Maggi, in grado di sfruttare le sue abilità di manipolazione senza l’ausilio di macchinari. Degni di menzione anche Christian Marsella, Fabrizio Laugeni, Maurizio Brecevich e l’ultimo arrivato Luca Zampa. Un gruppo che è già stato capace di fare la differenza. Vedi la rapidità con la quale sono tornati a disposizione Lulic e Milinkovic prima, Leiva e Caicedo poi. Senza dimenticare Marusic, costretto a saltare interamente la preparazione a causa di una distorsione al ginocchio mentre era in vacanza. Riscontri che fanno ben sperare in vista dell’arco della stagione. La Lazio dovrà giocare almeno altre 45 partite, servirà una squadra in salute per raggiungere tutti gli obiettivi.

