FORMELLO - Lazio, occhio alla posizione di Dele: Baroni studia il piano anti-Como

FORMELLO - Tre ritorni in gruppo rispetto a ieri, quelli di Gigot, Rovella e Noslin. L’olandese, comunque, non è ancora al meglio, ancora dolorante alla caviglia colpita contro il Lecce. Al massimo è destinato alla panchina. Hanno rassicurato invece il centrocampista e il centrale francese, pronosticato titolare in coppia con Romagnoli visto lo stop di Patric (out come Vecino) e Gila, squalificato per la sfida con il Como. Oggi è rimasto a riposo anche Zaccagni, il capitano e Castellanos sono gli altri due fermati dal giudice sportivo.

Occhio alle mosse tattiche a sorpresa, Dele-Bashiru è stato provato a sinistra, potrebbe essere lui a muoversi largo nel 4-2-3-1 biancoceleste. Il nigeriano come esterno, Tchaouna da trequartista centrale e Isaksen confermato a destra: potrebbe essere questa la linea alle spalle di Dia nella prossima giornata. Il modulo, con leggeri movimenti, si trasformerebbe facilmente in un 4-2-3-1. In mediana, naturalmente, sono chiamati all’ennesimo sforzo Guendouzi e Rovella. Pedro ha cominciato la fase di riatletizzazione, è stato controllato ieri, al massimo comunque andrà in panchina contro il Como.

Sarebbe molto rischioso il suo rientro affrettato dalla lesione muscolare. In difesa da monitorare le condizioni di Tavares, differenziato per il secondo giorno di fila. Il portoghese stamattina ha lavorato a parte svolgendo una serie di allunghi prima di rientrare negli spogliatoi. Potrebbe pure rifiatare con Pellegrini pronto dall’inizio. A destra Lazzari in pole su Marusic. La rifinitura di domani servirà a definire le scelte di Baroni per il riscatto immediato dopo il ko nel derby.

