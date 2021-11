FORMELLO - Lazio, ripresa con Zaccagni: in gruppo e in gol

FORMELLO - Ripresa con Zaccagni. Una bella notizia durante l’allenamento di scarico, con la rosa appena tornata da Marsiglia. L’ex Verona ha completato la sgambata in gruppo, ha recuperato dal trauma distorsivo al ginocchio destro (oggi aveva ancora con una piccola fasciatura). Può tornare tra i convocati con la Salernitana, non ha aspettato la sosta del campionato, potrebbe farcela a rientrare prima. Le sensazione odierne sono positive: tutta la seduta coi compagni, il torello di riscaldamento, poi la fase atletica, il possesso palla e anche le partitelle a campo ridotto (prima da jolly, poi con gli “arancioni”). Per lui anche un gol a giro con il destro dopo un calcio di rigore fallito (parata di Adamonis).

SEDUTA. In campo naturalmente soltanto i calciatori non schierati titolari a Marsiglia. Solo palestra pure per Marusic, Milinkovic e Cataldi, tre dei subentranti. Non si è visto Escalante (indisposizione), nemmeno utilizzato a gara in corso. Da valutare ci sono soprattutto le condizioni di Lazzari, uscito per un infortunio al polpaccio sinistro. Gli accertamenti strumentali chiariranno l’entità del problema, a prescindere domenica toccherà a Hysaj e Marusic. In porta si rivedrà Reina, a centrocampo dipenderà dalle energie spese al Velodrome, le prove tattiche scatteranno domani pomeriggio durante la rifinitura. In attacco la speranza è che Immobile non risenta della fatica di ieri. Non si è fermato un attimo, era arrivato al match con un fastidio al collaterale del ginocchio sinistro. Cosa avrebbe fatto senza dolore?