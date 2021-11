FORMELLO - Lazio, Sarri già pensa alla Juve: super gol di Zaccagni

FORMELLO - Giornata di doppia seduta: la prima mattutina è soltanto in palestra, la seconda pomeridiana (iniziata alle 15) prevede altre prove tattiche in vista della sfida con la Juventus. Mancano i nazionali e i calciatori in infermeria, ma Sarri non spreca nemmeno una sgambata e va avanti con i test del 4-3-3. Immobile è finito ai box, dovrebbe effettuare domani nuovi accertamenti strumentali, chiariranno l'entità dell'infortunio al polpaccio sinistro che l'ha costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Al momento si ragiona come se già fosse out per la sfida con i bianconeri. Ecco perché il tecnico oggi ha schierato da una parte Pedro come falso nueve, dall'altra Zaccagni, autore di un super gol con un destro a giro sotto l'incrocio. Uno dei due, in caso di forfait confermato per Ciro, agirà come punta centrale alla ripresa del campionato. La carta Muriqi, ora impegnato con il Kosovo, è meno pronosticabile visto il rientro dell'ex Verona, convocato contro la Salernitana una volta smaltito il trauma distorsivo al ginocchio destro.

SGAMBATA. Per rimpolpare il gruppo promossi cinque Primavera (Floriani Mussolini, Pollini, Bertini, Coulibaly e Mancino). Per il secondo giorno di fila non si è allenato Moro, alle prese con un virus intestinale. Lazzari è l'altro giocatore fermo: ha riportato a Marsiglia una lesione di basso-medio grado al polpaccio sinistro, ci prova per la Juve, i tempi sono strettissimi, più facile possa tornare a disposizione per la trasferta di Napoli. La ripresa è fissata per domani: altra doppia seduta prima del weekend libero. Da lunedì si comincerà a fare sul serio in attesa del ritorno alla base dei nazionali. E magari di qualche bella notizia dall'infermeria...

Pubblicato 11/11