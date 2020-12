B. Dortmund - Lazio, Reina: "Volevamo vincere, ora reagiamo in campionato"

Esce con un punto in tasca la Lazio dal Signal Iduna Park. Dopo il vantaggio del Borussia Dortmund siglato da Guerrero, Ciro Immobile pareggia i conti dal dischetto e mantiene invariato il distacco di una lunghezza tra le sue squadre in classifica. Al termine della sfida Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sapevamo che il pareggio e la sconfitta erano la stessa cosa. Volevamo vincere e chiudere la qualificazione, purtroppo dobbiamo giocarcela nelll'ultima partita del girone. Dobbiamo recuperare forze per la partita di sabato, in campionato dobbiamo reagire e fare meglio. Siamo sulla strada giusta ma manca una partita e tutto questo può smontarsi se perdi, quindi dobbiamo essere consapevoli del bellissimo girone fatto ma dobbiamo finirlo in modo ottimale con un'altra vittoria cercando, perché no, di essere primi nel girone."

SU BURKI - "Burki è un bravissimo portiere, all'andata ci siamo scambiati le maglie. Oggi ha dimostrato che è un affidabilissimo portiere che gli ha salvato il risultato."

Pubblicato il 2/12