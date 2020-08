Calciomercato, l'agente di Muriqi: "Siamo vicini alla conclusione. Lui alla Lazio? Nessun ostacolo"

Nonostante la voce di mercato delle ultime ore relativa all'inserimento della Roma per Vedat Muriqi, La Lazio sta per concludere la trattativa col Fenerbahce. A confermare la sempre più probabile buona riuscita dell'affare, l'agente dell'attaccante, Haluk Canatar, intervenuto ai microfoni di Ajansspor: "La Lazio sta lavorando seriamente per Muriqi, sono in corso dei colloqui con il Fenerbahce. La trattativa non è ancora chiusa, ma siamo vicini alla conclusione. Se i club raggiungono un accordo, non c'è più alcun ostacolo per vedere Vedat indossare la maglia della Lazio".+

Lazio, i calciatori si sfidano anche sui social: nessuno è più seguito di Immobile

DIRETTA - Calciomercato Lazio: avanza Rafinha, a un passo Fares

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 21-08-2020 alle 17.45