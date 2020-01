Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Accordo con il Chelsea per Giroud". Ma Mertens...

AGGIORNAMENTO ORE 00.30 - La Lazio ha l'accordo con il Chelsea per Giroud. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, ora tutto dipende da Mertens. Se i londinesi dovessero riuscire a prendere il belga, libererebbero il francese che approderebbe a Formello. Anche Manuele Baiocchini, esperto di mercato di SkySport, conferma su Twitter: "L'obiettivo della Lazio è Giroud, nonostante le smentite ufficiali". Smentite che la Lazio aveva fatto piovere nel pomeriggio quando Giroud era stato accostato ai biancocelesti da alcuni media britannici.

Il tempo scorre. Meno di 48 ore alla fine della sessione invernale del calciomercato e tutti i club sono alla ricerca della zampata finale per inseguire i propri obiettivi. In casa Lazio, dopo le cessioni di Durmisi e Berisha, si cerca un rinforzo per il reparto avanzato. Nella giornata di mercoledì dall'Inghilterra è rimbalzato il nome di Olivier Giroud del Chelsea. Il calciatore sembrava destinato all'Inter, ma con il trascorrere delle settimane la pista si è raffreddata. Sul giocatore c'è sempre il Tottenham, mentre il Bordeaux, desideroso di riportarlo in Ligue1, sembra essersi defilato. Poi c'è la Lazio che avrebbe fatto un tentativo come conferma anche Gianluca di Marzio. Il giornalista di Sky ha chiarito la situazione durante Calciomercato, l'Originale spiegando come il futuro del transalpino dipenda da quello di Mertens. Il Chelsea sarebbe al lavoro per portare Dries Mertens in Premier. I Blues avrebbero offerto tra i 6 e i 7 milioni per convincere il Napoli. Il presidente De Laurentiis avrebbe accettato la proposta chiedendo in maniera provocatoria il prestito del belga fino a giugno (data di scadenza del contratto della punta con i partenopei). I londinesi non si sarebbero arresi e sarebbero pronti a tornare alla carica nelle ultime ore per portare a casa il giocatore. Qualora dovessero riuscirci a quel punto avrebbero abbondanza nel reparto avanzato e spingerebbero per la cessione di Giroud. Il francese sarebbe il sostituto ideale al Tottenham dell'infortunato Kane, ma il Chelsea vorrebbe evitare di cedere il calciatore a una diretta concorrente. In questo quadro potrebbe inserirsi la Lazio che ha fatto un tentativo per il calciatore, ma aspetta l'eventuale incastro di tutti i tasselli. Due giorni alla scadenza di un mercato invernale che, a discapito delle temperature, potrebbe rivelarsi estremamente incandescente.

Pubblicato il 30-01 alle 00,14