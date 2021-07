Calciomercato Lazio, Hysaj è l'ora delle firme: lo scenario

Elseid Hysaj sarà un nuovo giocatore della Lazio, non c'è alcun dubbio. Accordi trovati una settimana fa, la svolta in un incontro tra l'agente del ragazzo e i dirigenti biancocelesti. L'albanese - fortemente voluto da Maurizio Sarri - firmerà un contratto quadriennale da circa 1,8 milioni di euro più bonus. Le firme saranno apposte nelle prossime ore, forse già tra oggi e domani, poi per l'ufficialità bisognerà attendere qualche uscita che porti in equilibrio l'indice di liquidità. Discorso simile a quello di Felipe Anderson. Hysaj, come il brasiliano, intanto potrà aggregarsi al gruppo in ritiro e mettersi a disposizione del suo nuovo vecchio allenatore che ha già avuto a Empoli e a Napoli. Per Sarri è un jolly difensivo, può muoversi indifferentemente a destra e a sinistra. Con Marusic e Lazzari proprietari della corsia destra, però, Hysaj andrà a occupare quella mancina di cui sarà il titolare con Kamenovic, Fares e Lukaku alternative. Gli ultimi, però, sono in uscita con Torino e Cagliari interessate all'algerino e il Trabzonspor che ha sondato il terreno per il belga. Discorsi che comunque non riguardano Hysaj: lui alla Lazio è sicuro di starci, agli ordini del maestro Sarri. Scenario chiaro, nessuna sopresa all'orizzonte, Hysaj e la Lazio sono promessi sposi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.