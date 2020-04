Calciomercato Lazio, idea Romagnoli del Milan: contatto con l'agente

Alessio Romagnoli può essere il grande sacrificato del Milan nel prossimo calciomercato. La scadenza del contratto nel 2022 e il rinnovo complicato a causa del suo ingaggio da 3,5 milioni rendono la cosa possibile. I rossoneri sono alla vigilia dell'ennesima rivoluzione, con un abbassamento del tetto ingaggi, e Romagnoli non viene considerato un'eccezione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio fiuta il colpo. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto esplorativo con l'agente Mino Raiola. Solo una chiacchierata, nulla di più, ma Lotito e Tare hanno fiutato il colpo grosso.

TIFOSO LAZIALE - Romagnoli non ha mai nascosto il suo tifo biancoceleste. Addirittura nella semifinale di ritorno di Coppa Italia nel febbraio 2018 non esultò dopo aver segnato il rigore decisivo contro la Lazio. A 25 anni poi l'attuale capitano del Milan è considerato da tutti come uno dei futuri punti fermi della nazionale dopo l'era di Bonucci e Chiellini. Con Acerbi formerebbe una coppia perfetta sia nel club che nell'Italia.

CENTRO-SINISTRA - La Lazio sta sondando il mercato per un difensore mancino. Radu ha il contratto fino al 2021 e resterà anche la prossima stagione. I suoi 34 anni però suggeriscono l'aggiunta di una pedina importante al suo fianco. Tare aveva sondato Kumbulla, classe 2000 del Verona, ma Romagnoli sarebbe un profilo più pronto. Un profilo da Champions League.

LAZIO, IL NUOVO DPCM VIETA GLI ALLENAMENTI

SERIE A, LE PAROLE DI GRAVINA SULLA CONCLUSIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato ieri alle 08:12