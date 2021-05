Calciomercato Lazio, il futuro di Radu resta in bilico. E l’Inter di Inzaghi...

L'addio di Simone Inzaghi alla panchina della Lazio è una ferita ancora freschissima sulla pelle dell'ambiente biancoceleste, che ora si chiede se l'ormai ex tecnico abbia intenzione di portare con sé alcuni giocatori considerati suoi fedelissimi. Il primo indiziato in questo senso è Stefan Radu, che è in scadenza contrattuale e in attesa di una chiamata della società per rinnovare l'accordo che ancora non è arrivata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la proposta attuale della Lazio è quella di un contratto di un anno a cifre contenute, mentre Radu vorrebbe un biennale e altre squadre in Italia potrebbero assicurarglielo. L'Inter al momento non è ancora una pista concreta e non ha avanzato nessun tipo di offerta, ma dato il rapporto stretto tra Inzaghi e il difensore romeno non è da escludere che la società nerazzurra si muova in questo senso una volta ufficializzato il nuovo allenatore. L'unica certezza al momento è che la priorità di Stefan Radu resta la Lazio indipendentemente da chi siede in panchina, ma proprio la ricerca del tecnico che sostituisca Inzaghi non favorisce l'appuntamento tra le parti in tempi brevi. Il rischio è quello di farsi scappare dalle mani a parametro zero uno dei giocatori più legati alla Lazio, che continua ad aspettare di sedersi a tavolino per discutere il rinnovo.

Pubblicato il 28/05 alle 18.20