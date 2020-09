Calciomercato Lazio, Pereira in biancoceleste: i dettagli dell'operazione

Andreas Pereira vede biancoceleste, le visite mediche fissate in Paideia per la mattinata di mercoledì, ultimo step prima delle firme e dell'inizio della nuova avventura agli ordini di Simone Inzaghi. Trattativa definita con lo United e con l'entourage del giocatore. Il brasiliano che a Manchester percepiva circa 2,2 milioni di euro, firmerà un contratto annuale con la Lazio, in attesa dell'eventuale riscatto. Lo stipendio sarà diviso tra i due club, Lotito pagherà il 65% dell'attuale compenso, il resto sarà a carico del club di Old Trafford. Emergono anche maggiori dettagli riguardo all'accordo tra le due società: la Lazio prende Pereira in prestito con diritto di riscatto fissato a 22-23 milioni di euro. Cifre leggermente inferiori, dunque, rispetto a quelle arrivate dall'Inghilterra che volevano un'opzione di riscatto a 27 milioni. Possibile che nei prossimi mesi, se la Lazio dovesse riscattare il giocatore, i due club possano concordare anche una percentuale (tra il 5 e il 10%) sulla futura rivendita in favore dei Red Devils.

Pubblicato il 29/09/2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.