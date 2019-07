Calciomercato Lazio, serenità sul fronte Jony: la situazione

Jony è a Roma, non ha ancora sostenuto le visite mediche con la Lazio inizialmente programmate per giovedì. Motivo? Il Malaga non ha ancora inviato il transfer necessario per finalizzare l’operazione. Il club andaluso, nella persona del proprietario, Abdullah Al Thani, è furente poiché si è reso conto di star perdendo un patrimonio tecnico, ma soprattutto economico, a zero. La Lazio ha deciso di esercitare la clausola di rescissione presente nel contratto di Jony con il Malaga che prevedeva che il ragazzo si potesse liberare gratuitamente e andare in prestito in una squadra di Prima Divisione se i biancazzurri non avessero centrato la promozione in Liga. Al Thani contesta che la clausola sia valida solo per la Spagna. Mentre la Lazio, documenti alla mano, ha evidenziato come nei contratti sia specificato che la postilla sia in vigore anche in caso di trasferimento all’estero. Come vi avevamo anticipato, la Lazio pagherà al Malaga il corrispettivo dell’ultimo anno di contratto di Jony. Ma Al Thani, personaggio quantomeno fumantino e pittoresco, per ora si mette di traverso e non invia i documenti necessari alla finalizzazione del trasferimento.

SCEICCO - A Formello sono tranquilli, sanno di aver fatto tutto in regola, lo studio legale a cui la Lazio si appoggia ha dato ampie rassicurazioni e c’è la convinzione che entro qualche giorno la situazione si risolverà per il meglio. Nel caso in cui tutto dovesse procedere come da programma, Jony effettuerà le visite mediche lunedì mattina per poi raggiungere i suoi nuovi compagni ad Auronzo di Cadore in serata. Comunque, in Spagna il comportamento dello sceicco non sorprende. Lo stesso atteggiamento Al Thani lo sta tenendo nella trattativa con il Villarreal per Javier Ontiveros. Il Sottomarino Giallo ha esercitato la clausola di rescissione per accaparrarsi il classe ’97 ed è pronto a versare 7,5 milioni nelle casse del Malaga. Tutto fatto? Macché, lo sceicco ne vuole 15, convinto che i contratti dicano altro. Anche quella situazione, assicurano indiscrezioni provenienti dalla Spagna, si sta risolvendo. Al Thani ama fare spettacolo, vuole dare ai proprio tifosi (che lo contestano ormai da tempo) una sensazione di forza e concretezza. Ma i contratti parlano chiaro e di fronte a essi non c’è trucco che tenga. Jony-Lazio è un matrimonio che si farà. Serve solo un po’ di pazienza.

Pubblicato il 12 luglio alle ore 15:25