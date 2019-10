Carnasciali: "Lazio, è un Bologna fortificato da Miha. Acerbi? Merita l'Europeo"

Bologna e Lazio sono pronte a darsi battaglia sul terreno dello stadio “Renato Dall’Ara”. La squadra emiliana deve risollevarsi dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite in campionato, la Lazio invece ha il dovere di dare continuità alle ultime due prestazioni (con Genoa e Rennes). Per analizzare la sfida, l'ex deifensore del Bologna Daniele Carnasciali è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: “Domani mi aspetto due squadre che vorranno vincere entrambe, penso che possa uscire qualsiasi risultato. Il Bologna in casa sta facendo bene, è una squadra molto compatto e unita, credo anche per la vicenda di Mihajlovic. Per quanto riguarda la Lazio, parliamo di una grande squadra che viene da una vittoria in Europa e che deve dare continuità ai risultati. Sono convinto che i biancocelesti lotteranno per la Champions League fino alla fine. Hanno un ottimo allenatore come Inzaghi e giocatori di spessore internazionale, uno su tutti Milinkovic”.

BOLOGNA: “Non mi sento di fare un nome in particolare. La forza del Bologna è il gruppo. È una squadra molto unita, la vicenda dell’allenatore ha fortificato questo gruppo che al Dall’Ara gioca molto bene e che lotta su ogni pallone. Fare un nome mi sembra riduttivo, bisogna stare attenti a tutti”.

TRAGUARDO CHAMPIONS: “La lotta per la Champions coinvolgerà le squadre che tutti riconoscono come le favorite. Inter, Juventus e Napoli sono un passo avanti alle altre, poi ci sono Lazio, Roma e Atalanta. La squadra biancoceleste ha sfiorato il traguarda già nelle passate stagioni, quest’anno non ha venduto nessuno e io credo che potrà essere l’anno giusto”.

ACERBI: “Tutto quello che ha raggiunto, se l’è guadagnato sul campo. Ha dimostrato di essere un calciatore che può giocare nella Lazio e nella Nazionale. Sinceramente in Italia non ne vedo molti come lui in quel ruolo. Deve continuare così e son convinto che si toglierà parecchie soddisfazioni, a partire da Euro 2020”.

Pubblicato il 5/10 alle 22:00