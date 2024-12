FORMELLO - Lazio, il programma anti-Napoli: Baroni spera in Dia

Fonte: Carlo Roscito-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Due allenamenti per preparare il round di Coppa Italia con il Napoli. La Lazio si ritroverà oggi alle 11 a Formello dopo il giorno di riposo concesso a sorpresa da Baroni ieri (molti calciatori si sono presentati lo stesso nel centro sportivo per un lavoro blando). La speranza è il recupero di Dia, sarebbe una soluzione in più sul fronte offensivo anche soltanto in caso di ingresso in corsa. Il reparto più corto rimane quello di centrocampo: sicuro l’impiego di Guendouzi e Rovella, a disposizione oltre a Dele-Bashiru, poco convincente a Parma. Ci saranno per la panchina Basic e Akpa Akpro, fuori lista invece in campionato. Potrebbe tornare tra i convocati Castrovilli, ancora da ricondizionare però dal punto di vista atletico. Le scelte si delineeranno nelle prossime due sgambate, c’è poco tempo tempo per i test tattici anti-Conte. Ai box ci sono da Tavares, che tenta il rientro per domenica, e Vecino, fuori per una lesione muscolare. L’uruguaiano è in forte dubbio anche per il big match con l’Inter.

Pubblicato 02.12