FORMELLO - Lazio, Inzaghi senza i nazionali: Luis Alberto ancora a riposo

FORMELLO - Il programma: mettere benzina nelle gambe e testare i nuovi arrivati. Secondo allenamento settimanale per la Lazio, scatta nuovamente alle 15.30: in campo agli ordini di Simone Inzaghi c’è un gruppo ristretto rimpolpato da tanti ragazzi della Primavera di Menichini (Adeagbo, Pino, Franco, Novella, T. Marino e Nimmermeer). Non ci sono i nazionali, torneranno alla spicciolata dopo il prossimo weekend. L’ultimo a rientrare sarà il Tucu Correa, si rivedrà a Roma a ridosso della trasferta con la Sampdoria, in programma sabato 17 ottobre (ore 18). Nuovamente a riposo Luis Alberto, che come al solito sfrutta la settimana di pausa per lavorare a parte. Seconda sgambata di fila saltata per lo spagnolo.

SEDUTA. Marusic non è partito per gli impegni con il Montenegro a causa della distorsione alla caviglia rimediata con l’Inter. Ai box ci sono Radu (lesione muscolare, non è stato inserito momentaneamente nella lista per il campionato), Lulic e Luiz Felipe. A disposizione da ieri i due neoacquisti Pereira e Muriqi: anche oggi pomeriggio hanno completato la seduta (l’attaccante non ha forzato durante gli allunghi) senza controindicazioni e partecipando alla sfida finale a spazi ridotti. Si attende invece Hoedt, che deve ancora svolgere le visite mediche di idoneità e aggregarsi ai nuovi compagni: l'olandese ha effettuato un lavoro differenziato (corsetta ed esercitazioni con il pallone) in un orario successivo al resto della squadra. La ripresa è fissata per domani alle 11.

Pubblicato il 08/10 ore 17:30