Gli Altri Laziali | Furlanetto impallinato, Maximiano inerme! Floriani conquista Zeman...

Non solo acquisti in entrata, durante la sessione estiva la Lazio si è mossa anche in uscita, andando a piazzare tutti quei giocatori che avevano necessità di cambiare aria per fare nuova esperienza o che non rientravano nel progetto tecnico di Sarri. La stragrande maggioranza di queste cessioni sono state concluse sulla base di un prestito con opzione, o senza, di riscatto. E' proprio per analizzare nel dettaglio le loro prestazioni e aggiornare sulla continuità di rendimento di questi giocatori, che fa ritorno la rubrica settimanale: 'Gli Altri Laziali'. Gli occhi saranno costantemente puntati sull'impiego dei seguenti calciatori: Matteo Cancellieri (Empoli, prest. con dir.), Akpa Akpro (Monza, prest. con dir.), Fares (Brescia), Crespi (Cosenza), Bertini (Spal), Furlanetto (Fermana), Adamonis (Perugia), Floriani (Pescara), Marino (Foggia), Maximiano (Almeria, prest. con obbl.), Raul Moro (Real Valladolid, prest. con dir.), Marcos Antonnio (Paok Salonicco, prest. con dir.).

Serie A

CANCELLIERI (Empoli) - La sosta per le nazionali ferma il campionato di Serie A, tra i convocati di Nunziata per l'U-21 non c'è Matteo Cancellieri. Il quinto miglior dribblomane in questo campionato (15 riusciti fino a oggi), è rimasto a Empoli, dopo la titolarità nel pareggio per 0-0 contro l'Udinese.

AKPA AKPRO (Monza) - Vince il Monza per 3-0 sulla Salernitana nell'ultimo turno di Serie A: poi la sosta per le nazionali ha fermato il campionato. Akpa Akpro, in occasione dell'ultima partita, è subentrato all'86'.

Serie B

FARES (Brescia) - Si ferma la Serie A e così anche la B. In occasione dell'ultima giornata il Brescia ha pareggiato 1-1 contro la Feralpisalò con Fares partito titolare e rimasto in campo per 56'.

CRESPI (Cosenza) - Non c'è traccia di Crespi nell'ultima vittoria del Cosenza contro il Lecco. Il centravanti è rimasto in panchina per tutta la partita. Anche per i calabresi in questo weekend non si scenderà in campo a causa della sosta nazionali.

Serie C

BERTINI (Spal) - La Spal recupera la partita contro la Lucchese sospesa 18 giorni prima per il nubifragio e terminata 2-2. Bertini, sceso in campo titolare in quell'occasione, non ha preso parte alla seconda parte del match.

MARINO (Foggia) - Dopo il pareggio per 2-2 nel derby pugliese contro il Monopoli, in cui Marino è sceso in campo per 86' partecipando al gol del momentaneo 2-1, il centrocampista torna in campo contro il Brindisi. Nella partita, vinta 2-0, l'ex Lazio subentra al 70'.

FURLANETTO (Fermana) - Tragico esordio per Furlanetto con la maglia della Fermana. Il portiere, mandato in campo contro il Pescara nella partita valida per la Coppa Italia di Serie C, ha subito ben 6 gol. Poche le responsabilità del classe 2002 sulle reti subite, sfortunato in occasione dell'ultimo gol, quando la sua respinta sul rigore di Merola non basta per evitare il gol.

ADAMONIS (Perugia) - Due giornate di squalifica per Marius Adamonis, dopo il rosso rimediato per proteste contro il Sestri Levante. Il portiere lituano ha così assistito dalla tribuna alla vittoria del Perugia contro la Fermana e sarà costretto ad assentarsi anche nella partita di questa sera.

FLORIANI (Pescara) - In panchina contro la Spal del suo ex compagno Marco Bertini, Floriani è sceso in campo titolare in entrambe le due partite successive contro Pineto (persa 1-0) e Fermana (vinta 6-1), restandoci per tutta la durata del match.

Liga

MAXIMIANO (Almeria) - Subisce altri tre gol Maximiano, questa volta dall'Athletic Bilbao. L'Almeria capitola per l'ennesima volta e il portiere portoghese, nonostante un paio di buoni interventi, non riesce a fermare gli avversari. Solo in occasione del secondo gol, un colpo di testa ravvicinato, Maximiano sembrava poter fare qualcosa in più, essendo arrivato sulla conclusione avversaria.

Secunda Division

RAUL MORO (Real Valladolid) - L'infortunio, accusato nell'ultima partita giocata, ha costretto Raul Moro a saltare le ultime due uscite del Real Valladolid contro Mirandés (vinta 3-2) ed Espanyol (persa 2-0). Il rientro del classe 2002 è previsto per la seconda settimana di novembre.

Souper Ligka Ellada

MARCOS ANTONIO (Paok Salonicco) - La sosta per le nazionali ferma anche il campionato greco e offre a Marcos Antonio del tempo ulteriore per tentare il recupero. Il centrocampista brasiliano, infatti, deve ancora fare il suo esordio stagionale e anche nell'ultima partita, vinta 2-1 contro l'Eintracht Francoforte in Conference League, è rimasto a guardare dalla tribuna.

Pubblicato il 15-10 alle 11:00