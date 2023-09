Gli Altri Laziali, Raul Moro titolare. Ottimo Adamonis, mentre Maximiano...

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo acquisti in entrata, durante la sessione estiva la Lazio si è mossa anche in uscita, andando a piazzare tutti quei giocatori che avevano necessità di cambiare aria per fare nuova esperienza o che non rientravano nel progetto tecnico di Sarri. La stragrande maggioranza di queste cessioni sono state concluse sulla base di un prestito con opzione, o senza, di riscatto. E' proprio per analizzare nel dettaglio le loro prestazioni e aggiornare sulla continuità di rendimento di questi giocatori, che fa ritorno la rubrica settimanale: 'Gli Altri Laziali'. Gli occhi saranno costantemente puntati sull'impiego dei seguenti calciatori: Matteo Cancellieri (Empoli, prest. con dir.), Akpa Akpro (Monza, prest. con dir.), Fares (Brescia), Bertini (Spal), Furlanetto (Fermana), Adamonis (Perugia), Marino (Foggia), Maximiano (Almeria, prest. con obbl.), Raul Moro (Real Valladolid, prest. con dir.), Marcos Antonnio (Paok Salonicco, prest. con dir.).

Serie A

CANCELLIERI (Empoli) - Non è scesa in campo la Serie A per la sosta nazionali e, di conseguenza, neanche Matteo Cancellieri con la maglia dell'Empoli. L'ala classe 2002 trasferitasi a gennaio, fino a oggi ha totalizzato 3 presenze con la nuova maglia, divise in 144'.

AKPA AKPRO (Monza) - Il discorso fatto per Cancellieri, vale anche per Akpa Akpro. La sosta nazionali è l'occasione per l'ivoriano di lavorare più dettagliatamente, e senza pressioni, con il nuovo allenatore Palladino. Trasferitosi verso la fine del mercato, non ha ancora avuto l'occasione di scendere in campo.

Serie B

FARES (Brescia) - Il Brescia, approfittando della settimana aggiuntiva di mercato, concessagli dalla Lega di Serie B, ha accolto nella propria formazione Mohamed Fares. Il terzino ventisettenne, al termine della sosta, spera di riuscire ad avere la chance di esordire con la nuova maglia.

Serie C

BERTINI (Spal) - E' cominciato lo scorso 2 settembre il campionato di Serie C, con la Spal che ha ottenuto di misura i primi 3 punti contro la Vis Pesaro. Nella vittoria casalinga degli estensi, Bertini è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Il 15 settembre il prossimo appuntamento.

FURLANETTO (Fermana) - La Fermana è già alla seconda giornata di campionato. Lo scorso 9 settembre la squadra marchigiana si è imposta per 1-0 contro il Pontedera ed è stata l'occasione per la prima convocazione di Furlanetto, arrivato a Fermo solo tre giorni prima.

ADAMONIS (Perugia) - Seconda partita da titolare per Adamonis. Il portiere ex Lazio, dopo aver esordito con una rete inviolata contro la Lucchese, lo scorso 1 settembre, ieri è sceso in campo nel pareggio per 1-1 contro il Pescara. Seconda presenza, dunque, per il lituano che torna a giocare una delle partite ufficiali a più di due anni dall'ultima volta e che si mette in mostra con due grandi interventi: il primo a inizio partita, il secondo in occasione del gol, sul quale poi non può nulla.

MARINO (Foggia) - Si è integrato subito nel Foggia il centrocampista Andrea Marino, al punto da scendere in campo nelle prime due partite giocate dal club pugliese. La sconfitta per 1-0 contro il Catanzaro e quella per 2-0 contro il Taranto, però, rimandano la prima vittoria al prossima match, in programma questas era contro il Giugliano.

Liga

MAXIMIANO (Almeria) - Prime tre partite, tutte da titolare per Luis Maximiano che torna in Spagna con l'obiettivo di rilanciare la sua carriera. Il portoghese, dopo un pessimo esordio contro il Real Madrid (brutto errore sul gol dei Blancos), ha subito altre quattro reti con qualche responsabilità in occasione dell'ultimo match. Sul calcio di punizione che porta al gol di Nunez, infatti, è titubante e resta inchiodato alla linea di porta, invece di uscire per intervenire sulla traiettoria. Un errore che, almeno in parte, gli viene perdonato più tardi quando con grande agilità ritarda il gol del 2-3 per gli ospiti.

Secunda Division

RAUL MORO (Real Valladolid) - Inizio promettente per Raul Moro, ma pessimo per il Real Valladolid. Nelle prime cinque partite lo spagnolo è sempre in campo, ma la sua squadra ottiene una sola vittoria (all'esordio stagionale) e ben tre sconfitte, rifacendosi con un pareggio contro l'Elche solo nella giornata di ieri. In quest'ultima occasione il classe 2002 è subentrato al 68' dalla panchina.

Souper Ligka Ellada

MARCOS ANTONIO (Paok Salonicco) - Il Paok Salonicco attende Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano, trasferitosi in prestito al club greco è alle prese con un infortunio che per ora ha solo rimandato il suo esordio con il club greco. In attesa del brasiliano, il Paok è riuscito a ottenere bene due vittorie e una sola sconfitta in questo avvio di campionato.

